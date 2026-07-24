Hotman Paris Sebut Banyak Pengacara Berebut Tangani Kasus Febrie

JAKARTA - Kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah merupakan perkara yang sangat menarik bagi kalangan advokat. Bahkan, kasus tersebut sebagai the dream case atau kasus impian.

Demikian disampaikan Pengacara Hotman Paris Hutapea di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/7/2026).

Hotman mengatakan kasus tersebut merupakan perkara besar yang tak hanya menyedot perhatian publik melainkan juga oleh banyak pengacara. "Sepertinya adalah, inilah di Amerika disebut the dream case," kata Hotman.

Ia mengungkapkan minat besar kalangan advokat terhadap perkara tersebut. Bahkan, setelah dirinya mundur, banyak pengacara yang menghubunginya untuk dapat bergabung dengan tim pembela Febrie.

"Dan yang lucunya lagi, di WA saya udah ratusan pengacara: 'Suntik aku dong dengan timmu', sudah ratusan. Karena bagi semua pengacara itu yang lain-lain itu adalah kasus besar sekali," jelasnya.

Hotman menuturkan bahwa dia sebenarnya sempat diminta untuk tetap bertahan. Ia mengaku telah menyampaikan keinginannya mundur karena masih mengalami sakit pada punggung dan bekas operasi.

Namun, permintaan itu sempat ditahan oleh pihak Febrie Adriansyah yang menilai kehadirannya penting dalam persidangan. "Dia (Febrie) bilang begini, 'Enggak ada figur yang tandingin dia,' katanya. Itu aja," ucapnya.