DPR Dorong Generasi Muda Terus Berinovasi di Era Digital

JAKARTA - Merawat bumi dan bersikap cerdas sebagai konsumen di era digital, merupakan dua hal yang tak terpisah saat membangun Indonesia yang lebih baik.

Anggota DPR RI Komisi X sekaligus Anggota MPR RI, Melly Goeslaw, menegaskan, kemajuan tidak hanya diukur lewat gedung tinggi, jalan mulus, atau lonjakan angka ekonomi. Pembangunan baru bermakna bila masyarakat pun menjaga alam sebagai warisan generasi mendatang.

“Kalau pembangunan membuat alam kita rusak, tentu ada yang harus kita perbaiki,” ujar Melly saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/8/2026).

“Kita semua ingin anak-anak kita tumbuh dengan udara yang bersih, sungai yang tetap mengalir jernih, dan alam Indonesia yang tetap terjaga,” lanjut Melly.

Dia kembali mengingatkan, bahwa merawat lingkungan bukan semata tanggung jawab pemerintah melainkan kewajiban seluruh warga.

Tindakan sederhana seperti mengurangi sampah plastik, membawa botol minum sendiri, menanam pohon, hingga membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang akan menimbulkan perubahan besar jika dilakukan bersama.

Menurut Melly, semangat tersebut sejalan dengan nilai Empat Pilar MPR RI yang menekankan keseimbangan antara pembangunan, kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab menjaga kekayaan alam Indonesia.

Selain soal lingkungan, Melly juga mengajak masyarakat lebih bijak menyikapi laju perdagangan digital yang makin pesat. Kenyamanan belanja daring memang membuka banyak peluang, namun warga juga dituntut lebih cermat memilih produk, menjaga data pribadi, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.