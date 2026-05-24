Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kecam Israel atas Penahanan 9 WNI Misi GSF, Menlu RI: Pelanggaran Hukum Internasional

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |21:05 WIB
Kecam Israel atas Penahanan 9 WNI Misi GSF, Menlu RI: Pelanggaran Hukum Internasional
Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza. Sugiono menyebut perlakuan terhadap para WNI tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional.

“Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional,” kata Sugiono saat menyambut kepulangan sembilan WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurut Sugiono, kesembilan WNI itu adalah warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina di Gaza.

“Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina,” ujarnya.

Sugiono menegaskan Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan kecaman resmi atas tindakan tersebut di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei 2026.

“Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu, ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ia juga menilai perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220495//aktivis_kemanusiaan_herman_budianto-gahw_large.jpg
WNI Relawan GSF Ceritakan Kekejaman Tentara Israel: Disiksa dan Diperlakukan Seperti Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220484//hanan_ronggo_wirasano-KoO0_large.jpg
Bawa Poster Buatan Sendiri, Bocah 9 Tahun Sambut Ayahnya yang Bebas dari Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220480//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-nrLo_large.jpeg
Sambut 9 WNI Relawan GSF di Indonesia, Menlu RI: Selamat Datang Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220477//9_relawan_wni_anggota_gsf_tiba_di_indonesia-BR74_large.jpg
Disambut Pekik Free Palestine, 9 Relawan WNI yang Ditawan Israel Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220376//wni_yang_diculik_israel-KXZy_large.jpg
9 WNI yang Ditangkap Israel Dijadwalkan Tiba di Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/18/3220245//viral-Exqj_large.jpg
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Mendapat Penanganan Baik di Turki dan Segera Pulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement