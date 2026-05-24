Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawa Poster Buatan Sendiri, Bocah 9 Tahun Sambut Ayahnya yang Bebas dari Tahanan Israel

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |18:30 WIB
Bawa Poster Buatan Sendiri, Bocah 9 Tahun Sambut Ayahnya yang Bebas dari Tahanan Israel
Hanan menyambut kedatangan ayahnya Ronggo Wirasano di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Foto: Yuwantoro/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Momen haru mewarnai kepulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) anggota misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026).

Seorang bocah bernama Hanan (9) tampak setia menunggu kepulangan sang ayah, Ronggo Wirasano, sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Di tengah kerumunan relawan dan keluarga yang memadati area kedatangan internasional, Hanan rela berdiri berdesak-desakan sambil membawa poster bertuliskan: “Selamat Datang Ayah Ronggo Pahlawanku”. Dia sengaja mengincar posisi paling depan agar ayahnya bisa langsung melihat poster itu. Adapun poster itu dibuat khusus dengan gambar wajah sang ayah hasil karyanya sendiri.

Sesekali Hanan tampak menatap ke arah pintu kedatangan internasional, menanti sosok ayahnya muncul bersama rombongan sembilan WNI yang baru tiba dari luar negeri.

Saat ditanya bagaimana perasaannya menjelang bertemu sang ayah setelah berpisah sekitar satu bulan, bocah itu menjawab singkat.

“Senang,” ujar Hanan.

Ketika sesi konferensi pers yang digelar usai kedatangan rombongan berakhir, Hanan langsung menghampiri Ronggo dan memeluk ayahnya erat untuk melepas rindu.

Usai bertemu putranya, Ronggo mengaku lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat setelah hampir satu bulan berpisah dengan keluarga selama menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Ya Alhamdulillah setelah hampir satu bulan kami berpisah sama keluarga, tapi kan berkat doa mereka juga kami bisa kembali ke sini dengan selamat. Alhamdulillah seneng,” katanya.

Suasana haru pun tak terbendung di tengah keramaian penyambutan yang sebelumnya diwarnai pekikan “Free, free Palestine” dari relawan yang datang membawa bendera Palestina, poster, dan berbagai atribut dukungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220480//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-nrLo_large.jpeg
Sambut 9 WNI Relawan GSF di Indonesia, Menlu RI: Selamat Datang Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220477//9_relawan_wni_anggota_gsf_tiba_di_indonesia-BR74_large.jpg
Disambut Pekik Free Palestine, 9 Relawan WNI yang Ditawan Israel Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220376//wni_yang_diculik_israel-KXZy_large.jpg
9 WNI yang Ditangkap Israel Dijadwalkan Tiba di Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/18/3220245//viral-Exqj_large.jpg
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Mendapat Penanganan Baik di Turki dan Segera Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220204//viral-Dcsf_large.jpg
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Turki Sebelum Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220200//viral-MHIh_large.jpg
Kesaksian Mengerikan WNI yang Diculik Israel saat Berlayar ke Gaza, Diberondong Tembakan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement