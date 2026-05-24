Bawa Poster Buatan Sendiri, Bocah 9 Tahun Sambut Ayahnya yang Bebas dari Tahanan Israel

JAKARTA - Momen haru mewarnai kepulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) anggota misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026).

Seorang bocah bernama Hanan (9) tampak setia menunggu kepulangan sang ayah, Ronggo Wirasano, sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Di tengah kerumunan relawan dan keluarga yang memadati area kedatangan internasional, Hanan rela berdiri berdesak-desakan sambil membawa poster bertuliskan: “Selamat Datang Ayah Ronggo Pahlawanku”. Dia sengaja mengincar posisi paling depan agar ayahnya bisa langsung melihat poster itu. Adapun poster itu dibuat khusus dengan gambar wajah sang ayah hasil karyanya sendiri.

Sesekali Hanan tampak menatap ke arah pintu kedatangan internasional, menanti sosok ayahnya muncul bersama rombongan sembilan WNI yang baru tiba dari luar negeri.

Saat ditanya bagaimana perasaannya menjelang bertemu sang ayah setelah berpisah sekitar satu bulan, bocah itu menjawab singkat.

“Senang,” ujar Hanan.

Ketika sesi konferensi pers yang digelar usai kedatangan rombongan berakhir, Hanan langsung menghampiri Ronggo dan memeluk ayahnya erat untuk melepas rindu.

Usai bertemu putranya, Ronggo mengaku lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat setelah hampir satu bulan berpisah dengan keluarga selama menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Ya Alhamdulillah setelah hampir satu bulan kami berpisah sama keluarga, tapi kan berkat doa mereka juga kami bisa kembali ke sini dengan selamat. Alhamdulillah seneng,” katanya.

Suasana haru pun tak terbendung di tengah keramaian penyambutan yang sebelumnya diwarnai pekikan “Free, free Palestine” dari relawan yang datang membawa bendera Palestina, poster, dan berbagai atribut dukungan.