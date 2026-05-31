Tentara Israel Tewas di Tengah Operasi Besar Melawan Hizbullah di Lebanon

TEL AVIV – Militer Israel mengumumkan peluncuran operasi militer berskala besar di wilayah Lebanon selatan. Di tengah operasi tersebut, seorang tentara Israel berusia 21 tahun dilaporkan tewas, dalam insiden pertempuran yang terjadi pada Sabtu 31 Mei 2026.

Militer Israel menyebut empat personel lainnya turut mengalami luka-luka dalam insiden yang sama. Sementara itu, media Israel Channel 12 melaporkan bahwa tentara tersebut tewas akibat serangan pesawat tak berawak atau drone.

Di saat bersamaan, militer Israel mengonfirmasi tengah meningkatkan operasi darat di sejumlah wilayah strategis Lebanon selatan.

Juru bicara militer Israel, Ella Waweya, mengatakan operasi besar tersebut difokuskan di kawasan Beaufort Ridge dan Wadi al-Salouqi. Menurutnya, operasi dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur yang disebut sebagai milik kelompok Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap wilayah utara Israel.

"Operasi ini bertujuan menghancurkan infrastruktur teroris dan melenyapkan para penyabot sebagai bagian dari peningkatan kendali operasional di Lebanon selatan serta menghilangkan ancaman langsung terhadap wilayah Galilea dan pemukiman Metula,” kata Waweya dalam unggahan di media sosial X, dilansir dari Aljazeera, Minggu (31/5/2026).

Dia menjelaskan, operasi tersebut telah dimulai beberapa hari sebelumnya dengan pengerahan pasukan darat dalam jumlah besar.

“Pasukan sedang melakukan aktivitas ofensif untuk memperluas garis pertahanan terdepan,” ujarnya.