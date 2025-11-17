Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!

Awaludin , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |07:53 WIB
Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!
Pasukan Israel (Foto: AP)
JAKARTA - Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) melaporkan bahwa tentara Israel menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan, Minggu 16 November 2025.

Insiden tersebut terjadi di dekat posisi militer di wilayah El Hamames, dekat perbatasan Israel-Lebanon, dan disebut sebagai pelanggaran serius terhadap mandat Dewan Keamanan PBB.

UNIFIL menyatakan, tembakan berasal dari tank Merkava milik Israel yang berada di dalam wilayah Lebanon. Peluru senapan mesin berat mendarat sekitar lima meter dari pasukan PBB yang sedang menjalankan patroli rutin, memaksa mereka mencari perlindungan. Tidak ada korban luka dalam insiden ini.

Setelah pasukan penjaga perdamaian menghubungi militer Israel melalui saluran resmi, tank tersebut menarik diri.

Israel Akui Salah Tembak

Militer Israel mengonfirmasi bahwa pasukannya menembaki apa yang mereka kira sebagai “dua tersangka” akibat kondisi cuaca buruk yang mengganggu visibilitas. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa sasaran tembakan tersebut adalah prajurit UNIFIL.

“Tidak ada tembakan yang disengaja diarahkan kepada tentara UNIFIL,” tulis Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam pernyataan tertulis, yang dilansir dari france24, Senin (17/11/2025).

 

