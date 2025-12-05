Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda

BANGUI – Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi, menyambut kunjungan kerja Under Secretary General for the Department of Peace Operations (USG DPO) Jean-Pierre Lacroix beserta rombongan di Markas Kontingen Garuda XXXVII-L/MINUSCA, Bangui, Republik Afrika Tengah, Jumat (5/12/2025).

Kunjungan Lacroix ini menjelang pemilihan nasional dan dua minggu setelah diadopsinya mandat baru MINUSCA, serta menyoroti perlunya dukungan internasional yang berkelanjutan bagi keberhasilan pemilihan dan stabilisasi di Afrika Tengah.

MINUSCA merupakan Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah, dimana Indonesia masuk di dalamnya sebagai Pasukan Perdamaian PBB.

“PBB sangat menghargai kontribusi Indonesia dan peran penting Satgas Indo FPU 7 maupun Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda di Republik Afrika Tengah dalam menjalankan mandat perdamaian di MiNUSCA,” ujar Lacroix.

Lacroix menghadiri makan malam di Garuda Camp Indonesia FPU 7, yang berlangsung hangat dan penuh keakraban.