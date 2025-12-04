Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |22:31 WIB
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan, Pendidikan Reguler (Dikreg) LIV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, merupakan wahana strategis dalam membentuk karakter pemimpin masa depan yang adaptif, visioner, serta mampu merespons dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.

“Melalui berbagai materi akademik yang komprehensif para siswa ditempa untuk mampu melihat persoalan secara komprehensif, ujar Panglima TNI,  saat menutup Dikreg LIV Sesko TNI di Gedung Serasan, Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

‘’Serta berpikir jauh ke depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks, kita harus siap menjadi agen perubahan merubah pola pikir dan pola tindak,”lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 111 Perwira Siswa mengikuti pendidikan ini, yang terdiri dari 48 Pasis TNI AD, 33 Pasis TNI AL, dan 30 Pasis TNI AU.

Panglima TNI menekankan bahwa para lulusan Sesko TNI memiliki peran penting dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strategis nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya adalah program swasembada pangan, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Satgas PKH, Satgas Halilintar, hingga Satgas Darurat Jembatan sebagai bagian dari percepatan pembangunan dan penguatan ketahanan nasional.

 

