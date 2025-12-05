Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perintah Presiden, Dahnil Sebut Petugas Haji dari TNI-Polri Bakal Ditambah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |07:23 WIB
Perintah Presiden, Dahnil Sebut Petugas Haji dari TNI-Polri Bakal Ditambah
Perintah Presiden, Dahnil Sebut Petugas Haji dari TNI-Polri Bakal Ditambah
JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan pemerintah akan menambah jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada musim haji 2026.

1. Petugas Haji dari TNI-Polri Ditambah

“Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” kata Dahnil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan, petugas berlatar belakang TNI dan Polri selama ini dikenal memiliki kondisi fisik yang prima sehingga diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan layanan haji tahun depan. Namun, ia belum dapat membeberkan berapa besar penambahan petugas yang dimaksud.

“Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” ucapnya.

 

