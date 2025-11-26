Pelunasan Biaya Haji 2026 Dibuka dalam 3 Gelombang

JAKARTA - Kementerian Haji (Kemenhaj) telah memulai tahapan pelunasan biaya yang harus dibayar para calon jamaah haji reguler tahun 2026.

Menteri Haji (Menhaj), Mochammad Irfan Yusuf, menyampaikan tahap pertama pelunasan sudah dibuka sejak 24 November kemarin. Namun, dia belum memiliki data berapa banyak calon jamaah haji yang sudah melunasi.

"Baru dua hari, jadi kita belum bisa melihat sejauh mana. Mungkin sudah ada beberapa ribu, tapi kita belum tahu persisnya. Baru dua hari," kata Menhaj di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menhaj menyampaikan, proses pelunasan ini akan dibuka tiga gelombang. Gelombang pertama sudah dibuka sejak 24 November hingga 23 Desember.

"Kemudian nanti akan ada tahap dua dan tahap ketiga. Kita berharap pada tahap ketiga selesai, semua kuota bisa terpenuhi," ujarnya.

Diketahui, Indonesia mendapat jatah kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari kuota itu, 92 persennya untuk jamaah haji reguler dan 8 persennya untuk jamaah haji khusus.