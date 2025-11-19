Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 13 Orang Dekat Kamp Pengungsi Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |16:39 WIB
Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 13 Orang Dekat Kamp Pengungsi Palestina
Serangan udara Israel tewaskan 13 Orang di Lebanon. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Setidaknya 13 orang tewas dalam serangan udara Israel di dekat kamp pengungsi Palestina di Lebanon selatan, menurut Kementerian Kesehatan negara itu.

Militer Israel mengatakan telah menargetkan anggota kelompok bersenjata Palestina Hamas yang “beroperasi di sebuah kompleks pelatihan… di wilayah Ein el-Hilweh”. Disebutkan bahwa lokasi tersebut digunakan oleh Hamas untuk merencanakan dan melancarkan serangan terhadap Israel, namun dibantah Hamas sebagai “rekayasa dan kebohongan”.

Israel telah melakukan serangan udara secara berkala terhadap orang-orang dan lokasi di Lebanon sejak tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan kelompok bersenjata Hizbullah yang didukung Iran. Sebagian besar serangan menargetkan Hizbullah, tetapi Israel juga menyerang Hamas di negara itu.

Selain korban tewas, Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya empat orang terluka dalam serangan tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184030//warga_palestina_dari_gaza_mendarat_di_bandara_internasional_or_tambo_afrika_selatan-aVTD_large.jpg
Israel Diam-Diam Pindahkan Warga Palestina dari Gaza ke Berbagai Negara, Salah Satunya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3183995//pasukan_israel-BCJA_large.jpg
Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915//richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892//kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement