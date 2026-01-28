Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Pastikan Jurist Tan Masih Berstatus WNI, Aset Terus Ditelusuri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |08:04 WIB
Kejagung Pastikan Jurist Tan Masih Berstatus WNI, Aset Terus Ditelusuri
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menegaskan, bahwa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Jurist Tan, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menanggapi informasi yang menyebut Jurist Tan telah menjadi warga negara Australia.

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan telah berpindah kewarganegaraan. Berdasarkan data yang kami miliki, Jurist Tan masih berstatus sebagai WNI,” kata Anang, Rabu (28/1/2026).

Selain itu, Anang menyampaikan bahwa Kejagung saat ini masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset milik Jurist Tan guna kepentingan pemulihan kerugian negara.

“Sedang kami telusuri. Kami tidak tinggal diam dan terus bergerak. Jika masyarakat mengetahui keberadaan aset yang bersangkutan, kami sangat berterima kasih karena hal tersebut akan membantu pemulihan kerugian negara,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197874//kejagung-M0yS_large.jpg
Rampas Aset Koruptor, Kejagung Dinilai Bikin Orang Takut Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197740//sidang_kasus_korupsi_chromebook-ZvC7_large.jpg
Eks Dirjen SMA Akui Terima USD7 Ribu Terkait Pengadaan Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197736//kasus_korupsi_chromebook-ri52_large.jpg
Eks Komjak Nilai Narasi Nonhukum Muncul di Sidang Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197599//persidangan-vcuK_large.jpg
Nadiem Tiba di Ruang Sidang: Makin Cepat Kebenaran Terbuka, Semakin Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197110//korupsi-EYvs_large.jpg
Langkah Kejagung Rampas Aset Koruptor Dinilai Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196985//kejagung-eod8_large.jpg
Kejar Aset Koruptor, Aksi Kejagung Dinilai Perlu Ditiru Institusi Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement