INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berkas Perkara Nadiem Makarim Dkk Dilimpahkan, tapi Jurist Tan Masih Buron

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |01:11 WIB
Berkas Perkara Nadiem Makarim Dkk Dilimpahkan, tapi Jurist Tan Masih Buron
Berkas Perkara Nadiem Makarim Dkk Dilimpahkan, tapi Jurist Tan Masih Buron
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Namun, ini berbeda dengan salah satu tersangka lainnya yakni Jurist Tan yang masih buron.

1. Jurist Tan Masih Buron

Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung, Riono Budisantoso menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengejar mantan staf khusus Nadiem tersebut.

“Memang satu pelaku di luar yang kami limpahkan hari ini itu masih berstatus buron, ya. Belum kami temukan,” kata Riono saat konferensi pers, Senin (8/12/2025).

Ia mengungkapkan, pihaknya belum merencanakan Jurist Tan disidangkan secara in absentia. Pasalnya, berkas penyidikannya belum rampung.

“Penyidik belum menemukan yang bersangkutan sehingga belum bisa dilakukan penyelesaian penyidikan. Tetapi, dari Jaksa Penuntut Umum melihat empat tersangka yang hari ini dilimpahkan dan satu sebagai terdakwa, sudah memenuhi alat bukti dan dapat dibuktikan untuk ya secara meyakinkan nanti di pengadilan,” ujarnya.

Riono memastikan, kasus tersebut diusut berdasarkan bukti kuat. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak adanya Jurist Tan tidak mengganggu pembuktian apapun.

“Tidak akan terpengaruh dengan ketiadaan satu orang pelaku yang berstatus buron tersebut,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
