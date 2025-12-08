Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung : Penyidikan-Penuntutan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Berdasarkan Bukti Kuat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:59 WIB
Kejagung : Penyidikan-Penuntutan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Berdasarkan Bukti Kuat
Direktur Penuntutan Kejagung Riono Budisantoso
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan perkara yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook diusut berdasarkan bukti yang kuat.

1. Berdasarkan Bukti Kuat

“Seluruh proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan cermat, profesional, dan berdasarkan bukti yang kuat,” kata Direktur Penuntutan Kejagung, Riono Budisantoso saat konferensi pers di Kejagung, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, hari ini, jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara kasus yang melibatkan Nadiem Makarim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Tahap berikutnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa,” ujarnya.

Sebelumnya, Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim segera menghadapi persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. 

Hal itu setelah Kejagung melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/12/2025). 

Selain Nadiem, tiga berkas terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Ketiganya adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih; Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah; dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315/kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915/kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184188/kejagung-Ng6F_large.jpg
Breaking News! Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184054/kejagung-0MxZ_large.jpg
Kejagung Sikat Koruptor Tak Lepas dari Dukungan Kuat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331/survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement