Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |11:32 WIB
Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud
Nadiem Makarim (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kuasa Hukum Nadiem Makarim Dody S. Abdulkadir membantah keterlibatan kliennya dalam penggunaan Google Cloud. Hal ini merespons penyelidikan dugaan perkara korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dody menegaskan, Nadiem telah memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK mengenai hal ini. Dalam keterangan itu, Nadiem menjelaskan penggunaan Google Cloud merupakan ranah pelaksana operasional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Pak Nadiem telah menjelaskan bahwa terkait penggunaan Google Cloud tersebut merupakan ranah pelaksana operasional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sehingga tidak ada keterlibatan Pak Nadiem," ujar Dody dalam siaran persnya, Sabtu (22/11/2025).

Dody berharap Nadiem mendapatkan perlakuan hukum yang adil untuk tidak dilibatkan dalam perbuatan melawan hukum yang memang tidak diperbuat Nadiem. Hal ini termasuk dugaan rasuah yang tengah diusut KPK tersebut.

"Klien kami sangat berharap mendapat perlakuan hukum yang adil sehingga Pak Nadiem tidak dilibatkan pada suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukannya, termasuk dalam penggunaan Google Cloud tersebut," tambah Dody.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179577/nadiem_makarim-Ad4M_large.jpg
Terkuak! Grup WA 'Mas Menteri Core Team' Dibuat Nadiem Usai Dipanggil Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179542/nadiem_makarim-lXqr_large.jpg
Nadiem Akhirnya Akui Buat Grup WhatsApp 'Mas Menteri Core Team' Sebelum Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178244/anang-aGNn_large.jpg
Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim sebagai Tersangka di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176445/viral-Lc8y_large.jpg
Tangisan Istri Nadiem Makarim Pecah Usai Sidang, Matanya Sembab dan Memerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176411/kejagung-WYz5_large.jpg
Breaking News! PN Jaksel Tolak Praperadilan Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176402/keluarga_nadiem-3q8D_large.jpg
Keluarga dan Kerabat Kawal Sidang Putusan Praperadilan Nadiem Makarim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement