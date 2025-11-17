Kejagung Sikat Koruptor Tak Lepas dari Dukungan Kuat Prabowo

JAKARTA – Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus megakorupsi tak lepas dari dukungan kuat Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, sepak terjang Korps Adhiyaksa membuatnya menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

“Ketegasan Kejagung dalam memberantas pelanggaran hukum tidak lepas dari dukungan kuat dari kebijakan kepala negara secara itu sendiri, secara langsung. Sehingga tentu saja Kejagung tidak akan ragu dan sungkan untuk membongkar semua kejahatan yang merugikan negara dengan garansi dukungan kepala negara,” ujar Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Jeje Zaenudin, dikutip Senin (17/11/2025).

Jeje mengatakan, konsisten dan keseriusan dalam penegakan hukum mengembalikan harapan masyarakat, tak heran dalam survei Indikator Politik Indonesia, Kejagung menjadi Lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

“Ini membuktikan bahwa ketika lembaga penegak hukum bekerja serius, konsisten, dan maksimal, banyak kasus pelanggaran hukum yang besar dan berat dapat diungkap dan ditindak dengan tegas. Sehingga berdampak kepada harapan dan kepercayaan masyarakat,” imbuh Ketua MUI Pusat itu.

Selama ini ia melihat merosotnya kepercayaan publik terhadap Lembaga penegak hukum karena banyak kasus-kasus megakorupsi yang mangkrak. Apalagi, jika melibatkan figur-figur yang berpengaruh di negeri ini.