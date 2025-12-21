Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |20:30 WIB
Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK
Kejagung Copot 3 Oknum Jaksa yang Terjaring OTT KPK (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kasi Intel Kejari HSU dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pencopotan tersebut usai ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

1. Copot 3 Jaksa

Ketiganya adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN); Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU, Asis Budianto (ASB); dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Farida (TAR).

“Sudah dicopot dari jabatannya dan diberhentikan sementara status kepegawaian sambil menunggu proses pengadilan dan keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Minggu (21/12/2025).

Langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen bahwa jabatan tinggi tidak akan menjadi pelindung bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum atau terjaring operasi penindakan.

Kejagung menegaskan, setiap kali ada oknum jaksa yang terjaring OTT, baik oleh tim internal maupun lembaga penegak hukum lain seperti KPK, tindakan administratif berupa pemberhentian akan segera dilakukan tanpa menunda waktu.

Kebijakan zero tolerance ini diberlakukan di seluruh tingkatan tanpa pandang bulu. Hal ini demi menjaga kepercayaan publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188623/direktur_penuntutan_kejagung_riono_budisantoso-PaLq_large.jpg
Kejagung : Penyidikan-Penuntutan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Berdasarkan Bukti Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315/kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915/kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184188/kejagung-Ng6F_large.jpg
Breaking News! Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184054/kejagung-0MxZ_large.jpg
Kejagung Sikat Koruptor Tak Lepas dari Dukungan Kuat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331/survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement