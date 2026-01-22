Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejar Aset Koruptor, Aksi Kejagung Dinilai Perlu Ditiru Institusi Lain

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |22:33 WIB
Kejar Aset Koruptor, Aksi Kejagung Dinilai Perlu Ditiru Institusi Lain
Kejagung saat perlihatkan hasil sitaan korupsi CPO (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi belakangan ini kerap diikuti dengan mengejar aset koruptor. Upaya yang dilakukan Korps Adhiyaksa dinilai perlu ditiru institusi penegak hukum lainnya.

“Kita harus mengapresiasi Kejagung yang mengejar harta para koruptor untuk dikembalikan ke negara, sebagai pengganti kerugian keuangan negara. KPK seharusnya meniru inisiatif Kejagung yang bekerja keras mengembalikan kerugian negara,” ujar Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, dikutip Kamis (22/1/2026).

Menurut Ray, langkah Kejagung memburu aset koruptor merupakan hal yang tepat karena bisa membuat jera. Sebab, koruptor lebih takut miskin ketimbang dipenjara. Seiring hal tersebut, ia pun mendukung RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan.

Dengan berpayung UU, maka aturan mainnya semakin jelas sehingga lebih optimal dalam mengejar aset koruptor. “Ini akan bisa benar-benar memiskinkan koruptor, sehingga orang takut untuk melakukan korupsi,” ujarnya.

Ray menilai, tanpa dipayungi sistem, langkah berani Kejagung akan tergantung pada pemimpinnya, yakni Jaksa Agung. “Kalau jaksa agungnya diganti, tidak ada jaminan Kejagung akan seberani sekarang. Beda kalau ada UU Perampasan aset yang memang mengharuskan mengejar pengembalian kerugian negara,” tuturnya.

Hal lainnya, koruptor juga perlu dicabut hak politiknya permanen.  Sebab, jika bisa dipulihkan, koruptor akan kembali melakukan korupsi. “Mereka akan punya kesempatan untuk kembali punya kekuasaan dan kembali melakukan korupsi. Jadi hak politik harus benar-benar dicabut,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196699/kejagung-DeSI_large.jpg
Kejagung Geledah Money Changer di Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Limbah Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196489/kejagung_rdp_dengan_komisi_ii_dpr-NrAZ_large.jpg
72 Pegawai Kejaksaan Disanksi Hukuman Berat, dari Turun Jabatan hingga Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196433/kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-dxiD_large.jpg
Periksa Sudirman Said, Kejagung Dalami Sejumlah Bukti Terkait Kasus Petral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194338/panji-zIOG_large.jpg
Keliru Tuding Kejagung soal Temuan Rp1 Triliun, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194153/kejagung-eHfG_large.jpg
Penyidik Kejagung Satroni Kemenhut, Digeledah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192839/kejagung-j14R_large.jpg
Sepanjang 2025, Kasus Riza Chalid hingga Nadiem Jadi Perkara Paling Besar Rugikan Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement