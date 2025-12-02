Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |17:16 WIB
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Lembaga penegak hukum yang sudah ada sebaiknya diperkuat untuk mengatasi kebocoran pajak. Hal tersebut dianggap lebih efektif ketimbang membentuk lembaga adhoc yang belum ada jaminan efektivitasnya. 

“Pemerintah semestinya mengoptimalkan lembaga yang ada. Ditjen Pajak dioptimalkan, Kejagung dioptimalkan, BPK dan BPKP juga ikut mengawasi. Kecurangan dan kongkalikong dengan petugas pajak harus disikat,” ujar Pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Hanafi Amrani, dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Misalnya Kejaksaan Agung (Kejagung), menurutnya bisa dioptimalkan yang sekarang juga tengah mengusut perkara terkait pajak. Kejagung diketahui tengah mengusut dugaan pidana korupsi pengurangan nilai pajak yang melibatkan perusahaan dan oknum pegawai pajak.

Hanafi menambahkan, pelanggaran pajak bisa masuk ke ranah pidana korupsi jika ada praktik suap, penipuan, pemalsuan atau manipulasi. Meski, persoalan pajak pada dasarnya ada dalam ranah pidana administratif.

“Jika ada suap atau gratifikasi dan melibatkan penyelenggara negara, tentu dapat dijerat dengan UU Korupsi. Itu sebabnya Kejagung menggunakan pasal tindak pidana korupsi dalam kasus ini,” ujarnya.

Persoalan pajak yang ada merupakan buntut dari rumitnya regulasi dan penegakan aturan yang masih kendur. Ia menilai hal tersebut kerap memicu perusahaan untuk memainkan nilai pajaknya dengan oknum aparat, sehingga terjadi pelanggaran.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi korupsi pajak kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915/kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184188/kejagung-Ng6F_large.jpg
Breaking News! Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184054/kejagung-0MxZ_large.jpg
Kejagung Sikat Koruptor Tak Lepas dari Dukungan Kuat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331/survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement