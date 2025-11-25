Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah 8 Lokasi, Kejagung Sita Alphard hingga Moge di Kasus Pajak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |16:45 WIB
Geledah 8 Lokasi, Kejagung Sita Alphard hingga Moge di Kasus Pajak
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di delapan lokasi terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah kendaraan mewah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa delapan lokasi penggeledahan itu tersebar di wilayah Jabodetabek.

"Ya, lebih dari lima, mungkin ada delapan titik. Keseluruhan ya," kata Anang kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Meski begitu, Anang belum menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang telah digeledah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Ia hanya memastikan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11).

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perkara pajak serta satu unit Toyota Alphard dan dua motor gede (moge).

"Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek, di mana penggeledahan lebih dari lima titik, diperoleh di antaranya ada kendaraan roda empat dan roda dua yang disita, selain dokumen," ucap Anang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pajak Kasus Pajak Kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185773//kejagung-d3Bf_large.jpg
Kejagung Usut Perkara Pajak, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567//menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572//pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557//penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548//pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541//pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement