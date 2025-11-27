Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |21:46 WIB
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi pajak. Upaya yang dilakukan Kejagung langkah yang tepat untuk mengejar kerugian uang negara.

“Hampir 30 persen pemasukan negara kan sumbernya dari pajak. Jika pajaknya dikorupsi maka pemasukan negara menjadi hilang atau berkurang,” ujar Pakar pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, dikutip Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, jika terjadi kecurangan pengurangan nilai pajak yang melibatkan kongkalikong oknum pegawai pajak dan perusahaan bisa menimbulkan kerugian negara yang besar. Sehingga, ia menilai Kejagung melakukan langkah strategis untuk mengungkap persoalan tersebut.

“Ini merupakan langkah strategis Kejagung untuk mengungkap persoalan pajak. Rakyat selama ini dikejar-kejar pajak, ternyata ada korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak,” tuturnya.

Pajak merupakan persoalan yang menyentuh masyarakat karena mereka juga menjadi pihak yang diwajibkan membayar pajak. Sementara di sisi lain, ada penyelewengan pajak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi Kejagung Korupsi Pajak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184779/ken-XtCe_large.jpg
Kejagung Cekal Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172593/kpk-w26n_large.jpg
KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/337/2960949/kpk-belum-terima-salinan-putusan-rafael-alun-penyusunan-memori-banding-terkendala-xEJZjVHkC5.jpg
KPK Belum Terima Salinan Putusan Rafael Alun, Penyusunan Memori Banding Terkendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/337/2949280/rafael-alun-akan-jalani-sidang-vonis-hari-ini-OixXnPWSgv.jpg
Rafael Alun Akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/337/2936359/rafael-alun-jalani-sidang-tuntutan-kasus-gratifikasi-dan-tppu-hari-ini-v9I11UBz1C.jpg
Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/337/2928327/rafael-alun-ngaku-ibunya-punya-banyak-emas-batangan-KDUrQvgZ0q.jpg
Rafael Alun Ngaku Ibunya Punya Banyak Emas Batangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement