HOME NEWS NASIONAL

Kasus Google Cloud Rampung di KPK, Nama Nadiem Disebut Termasuk Tersangka

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |22:49 WIB
Kasus Google Cloud Rampung di KPK, Nama Nadiem Disebut Termasuk Tersangka
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud telah rampung. KPK juga telah melakukan gelar perkara atau ekspos di tingkat pimpinan.

“Kemudian terkait Google Cloud juga ya, sudah sampai mana? Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos di tingkat pimpinan,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (20/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Asep menyebut bahwa daftar tersangka dalam dugaan korupsi Google Cloud tidak jauh berbeda dengan perkara korupsi pengadaan Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Nadiem Makarim, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Sebagian besar itu (tersangkanya sama dengan Chromebook). NM (Nadiem), kemudian siapa nama Stafsusnya itu yang belum, JT. Jadi ada yang beda, tapi secara keseluruhan sama,” ujarnya.

Meski demikian, KPK memastikan tidak akan menangani kasus korupsi Google Cloud lebih lanjut. Perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung karena dianggap memiliki irisan dengan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang berada di bawah kewenangan kejaksaan.

“Nanti kami serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan? Jadi yang diserahkan adalah dokumen-dokumen yang kami miliki, yang diperoleh pada saat penyelidikan, di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen lain-lain kepada kami, kepada penyidik,” tandas Asep.

 

Halaman:
1 2
      
