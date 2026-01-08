Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Ajukan Permohonan Berobat dan Penangguhan Penahanan, Begini Reaksi Hakim

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:54 WIB
Nadiem Ajukan Permohonan Berobat dan Penangguhan Penahanan, Begini Reaksi Hakim
Nadiem Makarim (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, mengajukan permohonan izin berobat dan penangguhan penahanan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, Kamis (8/1/2026).

“Terdakwa dan penasihat hukum mengajukan permohonan izin berobat, juga permohonan untuk penangguhan ataupun pengalihan penahanan. Jadi ada dua permohonan ya,” kata Purwanto.

Ia tidak menjelaskan terkait kondisi Nadiem sehingga perlu menjalani pengobatan. Purwanto hanya menyebutkan pihaknya mengabulkan permohonan izin berobat tersebut.

“Terhadap permohonan tersebut, untuk izin berobat, majelis hakim mengabulkan untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Sedangkan terkait penangguhan penahanan, majelis hakim menyatakan belum mengambil sikap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194312/laptop_chromebook-X6kU_large.jpg
Laptop Chromebook Dinilai Tak Sesuai Kebutuhan Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194304/korupsi_chromebook-2hfZ_large.jpg
Tanggapi Eksepsi Nadiem, JPU Minta Hakim Tolak Seluruhnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194297/wali_kota_semarang-4gTz_large.jpg
Terseret Kasus Chromebook, Wali Kota Semarang: Saya Tak Terima Apapun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194141/nadiem_makarim-4NjG_large.jpg
Sidang Nadiem, Pakar Ungkap Maksud Memperkaya dalam Dugaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193879/nadiem_makarim-rV7u_large.jpg
Eks Hakim MK Sebut Latar Belakang Tak Menjamin Orang Tidak Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193738/nadiem_makarim-HuoQ_large.jpg
Blak-blakkan, Nadiem Ungkap Sumber Utama Harta Kekayaannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement