Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LMKN Dilaporkan ke KPK, DJKI: Pembagian Royalti Mesti Berdasar Kelengkapan Data

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:10 WIB
LMKN Dilaporkan ke KPK, DJKI: Pembagian Royalti Mesti Berdasar Kelengkapan Data
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyebut pengelolaan royalti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus melengkapi data sebelum membagikan royalti.

“DJKI sebagai salah satu unsur pengawas LMKN mencermati proses pengelolaan royalti harus sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, Kamis (8/1/2026).

Hermansyah menjelaskan pengelolaan royalti dimulai setelah royalti dihimpun oleh LMKN. Kemudian, LMKN akan mendistribusikan royalti kepada masing-masing LMK sesuai perhitungan LMK.

Perhitungan tersebut harus didasarkan pada data penggunaan lagu dan/atau musik yang wajib diberitahukan kepada LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait sebagai dasar pembagian royalti.

“Pemberitahuan pendistribusian royalti kepada LMKN harus disertai dengan data yang lengkap. Data tersebut meliputi besaran royalti yang didistribusikan, pihak yang menerima royalti, serta data pengguna per jenis layanan publik yang bersifat komersial,” ungkap dia.

Hermansyah menyinggung hal itu sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181983/sarifuddin-lNJk_large.jpg
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement