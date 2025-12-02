Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas PKH Telusuri Dugaan Illegal Logging di Balik Bencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |07:56 WIB
Satgas PKH Telusuri Dugaan Illegal Logging di Balik Bencana Sumatera
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), akan mendalami dugaan adanya aksi pembalakan liar di balik terjadinya banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Yang jelas, nanti dari fakta-fakta di media akan didalami. Apakah itu memang bencana alam atau bagaimana. Kalau memang ada perbuatan manusia, itu akan didalami,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan, jika ditemukan bukti adanya aktivitas ilegal yang memperparah bencana, proses hukum akan dijalankan.

“Ketika nanti ditemukan unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kayu gelondongan terlihat terseret aliran banjir di Sumatera Utara. Kayu-kayu tersebut mengalir kencang mengikuti derasnya arus banjir.

Hal itu diketahui dari sebuah unggahan video di media sosial yang diduga berasal dari wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumut. Warganet pun mengaitkan keberadaan kayu gelondongan tersebut dengan aktivitas illegal logging.

(Awaludin)

      
