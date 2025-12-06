849.133 Orang Mengungsi Akibat Bencana di Sumatera dan Aceh

JAKARTA - Bencana alam di Sumatera menyebabkan 849.133 orang harus mengungsi, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa jumlah pengungsi tercatat di posko sekitar 849.133 jiwa. Rinciannya, 775.346 orang di Aceh, 51.433 orang di Sumatera Utara (Sumut), dan 22.354 orang di Sumatera Barat (Sumbar).

Selain itu, BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 867 orang, sementara 521 orang masih hilang dan dalam proses pencarian. Rincian per provinsi sebagai berikut:

- Sumatera Utara: 312 orang meninggal, 133 hilang