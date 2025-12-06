JAKARTA – Pusat Krisis (Puskris) Kementerian Kesehatan merilis daftar 10 penyakit terbanyak yang ditemukan di pengungsian Sumatra Barat (Sumbar) pada periode 25 November hingga 2 Desember 2025.
Kemenkes mencatat bahwa Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) menempati posisi tertinggi dengan 181 kasus. Berikut daftar 10 penyakit terbanyak:
- ISPA: 181 kasus
- Demam: 131 kasus
- Darah tinggi: 103 kasus
- Infeksi kulit: 79 kasus
- Alergi: 54 kasus
- Flu: 43 kasus
- Nyeri otot: 34 kasus
- Sakit kepala: 32 kasus
- Vertigo: 30 kasus
- Asam lambung: 28 kasus