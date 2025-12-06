Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenkes Catat 10 Penyakit Terbanyak di Pengungsian Sumbar, ISPA Paling Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |06:55 WIB
Kemenkes Catat 10 Penyakit Terbanyak di Pengungsian Sumbar, ISPA Paling Tinggi
Pengungsian korban banjir di Sumbar (foto: dok Kemenkes)
JAKARTA – Pusat Krisis (Puskris) Kementerian Kesehatan merilis daftar 10 penyakit terbanyak yang ditemukan di pengungsian Sumatra Barat (Sumbar) pada periode 25 November hingga 2 Desember 2025.

Kemenkes mencatat bahwa Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) menempati posisi tertinggi dengan 181 kasus. Berikut daftar 10 penyakit terbanyak:

- ISPA: 181 kasus

- Demam: 131 kasus

- Darah tinggi: 103 kasus

- Infeksi kulit: 79 kasus

- Alergi: 54 kasus

- Flu: 43 kasus

- Nyeri otot: 34 kasus

- Sakit kepala: 32 kasus

- Vertigo: 30 kasus

- Asam lambung: 28 kasus

 

