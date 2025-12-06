Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Listrik di Sumbar Pulih 100%, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |07:30 WIB
BNPB: Listrik di Sumbar Pulih 100%, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut
Petugas saat perbaiki listrik di Sumbar (foto: dok BNPB)
JAKARTA - Infrastruktur listrik di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah berfungsi 100% sejak Jumat 5 Desember 2025. Secara bertahap, kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak bencana mulai pulih.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Aam), menjelaskan pemulihan jaringan listrik mencakup 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Wilayah terakhir yang kembali menyala adalah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

“Perbaikan terhambat kondisi jalur berlumpur di daerah itu. Namun, petugas bekerja keras untuk mengoptimalkan pemulihan jaringan listrik. Pasokan PLN berhasil memulihkan 99,8 persen kelistrikan sejak Senin (1/12),” ujar Aam, Sabtu (6/12/2025).

Sebanyak 19 kabupaten dan kota yang telah pulih jaringan listriknya meliputi: Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok; Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Agam.

 

Halaman:
1 2
      
