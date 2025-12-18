Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Ungkap Aliran Uang Rp809 Miliar ke Nadiem di Kasus Chromebook, Ini Kata Pakar Hukum

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:38 WIB
Jaksa Ungkap Aliran Uang Rp809 Miliar ke Nadiem di Kasus Chromebook, Ini Kata Pakar Hukum
Nadiem Makarim (Foto; Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menerima Rp809 miliar dari proyek pengadaan laptop chromebook. Hal itu terkuak dalam dakwaan Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021.

Namun, perkara rasuah yang melibatkan Nadiem itu diakui pakar hukum Hanafi Amrani, memang menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mengganggap politisasi, dan sebagian lagi menilai murni penegakan hukum.

“Saya membaca beberapa di media online maupun di media sosial. Ada yang menyebut kasus ini sebagai politisasi, tapi ada pula yang menyebut sebagai proses hukum murni,” ujar pakar dari Universitas Islam Indonesia, dikutip Kamis (18/12/2025). 

Hanafi pun menekankan, masyarakat sebaiknya mengawal proses hukum yang berjalan. Mengingat, perkara tersebut sudah masuk tahap persidangan dan jaksa juga sudah menyampaikan dakwaan dalam perkara tersebut.

Persidangan nantinya akan terlihat secara gamblang, mulai dari alat bukti hingga keterangan saksi. “Untuk saat ini kita tidak bisa memberi komentar apakah ini politisasi atau penegakan hukum murni. Ini baru akan bisa kita nilai saat persidangan berlangsung,” katanya.

Selain Nadiem, dalam dakwaan disebutkan Sri Wahyuningsih bersama terdakwa lainnya juga memperkaya 24 pihak lain, baik perorangan maupun korporasi. Jaksa menyebut, total kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor pada Selasa 16 Desember 2025.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190242/korupsi-eRI3_large.jpg
3 Terdakwa Korupsi Chromebook Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190030/korupsi_chromebook-1obG_large.jpg
Nadiem Segera Disidang, Peradilan Harus Independen dari Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189348/nadiem_makarim-kUCw_large.jpg
Nadiem Makarim Siap Jalani Sidang Perdana Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338/nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009/nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188736/nadiem_makarim-tRzY_large.jpg
Nadiem Makarim Segera Diadili, Kejagung Dinilai Bidik Perbuatan Melawan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement