Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Segera Disidang, Peradilan Harus Independen dari Pro dan Kontra

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:44 WIB
Nadiem Segera Disidang, Peradilan Harus Independen dari Pro dan Kontra
Nadiem Makarim (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook pada Selasa 16 Desember 2025. Berkas perkaranya juga sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). 

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan, berharap proses pengadilan bisa berjalan tanpa tekanan. Semua yang pro dan kontra terhadap perkara tersebut sebaiknya menerima dan mengawal proses hukum yang berjalan.

“Peradilan yang betul-betul independen dari pro maupun yang kontra. Asal fair dan sesuai dengan azas imparsialitas ya jalani saja,” ujarnya, dikutip Senin (15/12/2025).

Proses peradilan akan membuktikan Nadiem bersalah atau tidak dalam perkara tersebut. Sebab, siapa pun jika terbukti menimbulkan kerugian negara, masyarakat akan sulit menerima. 

Perlu dipahami juga, seorang pejabat tidak bebas dari aturan hukum dalam menjalankan kewenangannya, begitu juga dengan Nadiem. “Apakah benar Nadiem tidak menerima sesuatu. Kalaupun Nadiem tidak menerima tapi sengaja memberi keuntungan pada orang lain kan tetap bersalah,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189348/nadiem_makarim-kUCw_large.jpg
Nadiem Makarim Siap Jalani Sidang Perdana Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338/nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009/nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188736/nadiem_makarim-tRzY_large.jpg
Nadiem Makarim Segera Diadili, Kejagung Dinilai Bidik Perbuatan Melawan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185185/jurist_tan-xSqm_large.jpg
Korupsi Chromebook, Kejagung Diminta Tangkap Buronan Jurist Tan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184398/korupsi-YltP_large.jpg
Kejagung Diyakini Bisa Ungkap Kasus Chromebook Meski Jurist Tan Buron
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement