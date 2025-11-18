Kejagung Diyakini Bisa Ungkap Kasus Chromebook Meski Jurist Tan Buron

JAKARTA — Jurist Tan, tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop chromebook di Kemendikbudristek masih buron. Namun, proses penegakan hukum perkara tersebut masih tetap bisa berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dosen Fakultas Hukum Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, dengan belum tertangkapnya tersangka bukan berarti dugaan korupsi kasus tersebut tidak bisa dibuktikan. “Masih banyak saksi lain yang tahu kasus ini. Jadi peran tersangka akan diceritakan oleh para tersangka yang lain,” ujar Fickar dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Kejagung, menurutnya tidak akan berani membawa perkara tersebut ke persidangan jika memang tidak mengantongi bukti dan saksi yang cukup. Kendati, ia tetap mendorong Kejagung untuk mengejar Jurist Tan.

“Saksi lain pasti mengetahui peran yang dilakukan JT (Jurist Tan). Jadi sekalipun dia tidak bisa dihadirkan ke pengadilan, masih ada saksi lain atau keterangan surat, yang menjelaskan keterlibatannya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, begitu juga dengan Nadiem Makarim, bahwa pengadilan menjadi tempat untuk membuktikan atas pembelaan dirinya terkait perkara yang dituduhkan. “Ia bebas untuk mengajukan saksi-saksi, atau mengajukan bukti-bukti lain juga boleh. Di pengadilan korupsi itu nanti terbuka,” katanya.

Penyidik Kejagung sudah melimpahkan empat berkas perkara para tersangka ke jaksa penuntut umum. Keempatnya, yakni Nadiem Makarim selaku mantan mendikbudristek, Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020, Mulyatsyah (MUL), Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021, Sri Wahyuningsih (SW).

Kemudian, konsultan perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM).

(Arief Setyadi )