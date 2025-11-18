Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |05:43 WIB
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
Pelaku pembunuhan di Condet (foto: Okezone)
JAKARTA – Pria berinisial M tewas setelah lehernya ditikam di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Polisi telah menangkap pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku penikaman tersebut.

“Tersangka diamankan pada saat di lokasi, langsung dibawa ke Polres. Inisial pelaku R,” kata Kapolsek Kramat Jati, AKP Pesta Hasiholan Siahaan, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan, pelaku merupakan warga yang tinggal di sebuah kos di wilayah tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap duduk perkara kasus tersebut.

“Korban itu bukan orang sana, orang luar. Diduga pelaku ngekos di daerah Jalan Raya Condet. Untuk sementara hanya cekcok mulut saja, belum berani kita simpulkan,” ujarnya.

 

