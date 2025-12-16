Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Disebut Perkaya Diri hingga Rp809 Miliar dalam Korupsi Chromebook

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |15:38 WIB
Nadiem Disebut Perkaya Diri hingga Rp809 Miliar dalam Korupsi Chromebook
Nadiem Disebut Perkaya Diri hingga Rp809 Miliar dalam Korupsi Chromebook (Okezone/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, disebut memperkaya diri sendiri hingga Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Hal itu diungkap jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sri Wahyuningsih.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," ujar jaksa dalam sidang tersebut, Selasa (16/12/2025).

Selain Nadiem, perbuatan Sri Wahyuningsih bersama terdakwa lainnya juga memperkaya 24 pihak lain. Total ada 25 pihak yang terdiri atas perorangan dan perusahaan yang diperkaya dalam pengadaan ini.

Jaksa mengatakan, kerugian negara dalam perkara ini mencapai total Rp 2,1 triliun. Hasil perhitungan kerugian ini berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730 (621 miliar) yang dihitung berdasarkan kurs terendah pada kurun waktu Agustus 2020-Desember 2022.

Berikut daftar 25 pihak yang diperkaya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM:

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,-
2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,-
4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000,- dan USD30.000
5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
6. Suhartono Arham sebesar USD7.000
7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000,-
8. Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000,-
9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000,-
10. Jumeri sebesar Rp100.000.000,-
11. Susanto sebesar Rp50.000.000,-
12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000,-
13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000,-
14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26
15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190192//sidang_pembacaan_dakwaan_nadiem_makarim_ditunda-JcSX_large.jpg
Tak Bisa Hadir Usai Operasi, Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190138//nadiem_makarim_jadi_tersangka_korupsi-HZUS_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Chromebook, Hakim Tunggu Kepastian Kondisi Nadiem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190030//korupsi_chromebook-1obG_large.jpg
Nadiem Segera Disidang, Peradilan Harus Independen dari Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189444//nadiem_makarim-MqrY_large.jpg
Kasus Chromebook Nadiem Makarim Dinilai Bukan Kriminalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189348//nadiem_makarim-kUCw_large.jpg
Nadiem Makarim Siap Jalani Sidang Perdana Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338//nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement