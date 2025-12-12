Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Matel Tewas Dikeroyok di Kalibata, Polisi Tak Temukan Luka Tembak dan Sajam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:41 WIB
Matel Tewas Dikeroyok di Kalibata, Polisi Tak Temukan Luka Tembak dan Sajam
Matel Tewas Dikeroyok di Kalibata, Polisi Tak Temukan Luka Tembak dan Sajam (Ari Sandita)
JAKARTA - Polisi menyatakan, dari tubuh dua mata elang atau matel yang menjadi korban pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak ditemukan luka tembak maupun senjata tajam (sajam). 

1. Tak Ada Luka Sajam

"Kalau luka sajam, dari sajam enggak ada, benda tumpul enggak ada," kata Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur kepada awak media, Jumat (12/12/2025).

Menurut Mansur, dari pemeriksaan, pada jasad korban tersebut ditemukan luka yang diakibatkan pukulan dengan tangan kosong. 

"Itu hanya menggunakan tangan saja. Tangan kosong saja, murni pakai tangan kosong," ujarnya. 

Sebelumnya, peristiwa mencekam terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ketika dua anggota mata elang alias matel menjadi korban pengeroyokan.

Peristiwa ini berawal saat keduanya mencoba menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang melintas di jalan. 

 

