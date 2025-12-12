Kasus Ruko Dibakar saat Kerusuhan Kalibata, Polisi Periksa Enam Saksi

JAKARTA – Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait pembakaran ruko pedagang yang terjadi buntut kericuhan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, mengatakan pihaknya masih menyelidiki insiden tersebut. Ia menyebut hingga kini sudah ada enam saksi yang diperiksa.

“Sampai saat ini masih proses penyelidikan. Nanti tunggu saja. Kalau terkait keterangan saksi, sudah banyak yang kami mintai keterangan. Saksi ada enam dari pihak warga yang melihat langsung di TKP,” kata Mansur kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Mansur juga menyampaikan bahwa pihaknya belum meminta keterangan dari kelompok yang bertikai, termasuk pihak debt collector (DC). Hal ini lantaran dua orang matel meninggal dunia dalam insiden pengeroyokan tersebut.

“(Dari DC) sementara masih dalam proses, Pak. Karena masih situasi berduka. Nanti mungkin kalau situasinya sudah betul-betul kondusif dan jenazah sudah dimakamkan,” ujarnya.