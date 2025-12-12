Polisi Pastikan Kalibata Kondusif Usai Kerusuhan Buntut Dua Debt Collector Tewas

JAKARTA – Polisi memastikan situasi di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, telah kondusif usai kerusuhan dan pembakaran yang dipicu tewasnya dua debt collector atau mata elang.

"Terima kasih, perlu kami jelaskan terkait situasi dan kondisi di wilayah Kalibata secara umum sudah kondusif. Situasi telah normal kembali," kata Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Mansur menyebutkan, api yang membara akibat kerusuhan baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.00 WIB.

“Sampai api betul-betul padam semalam kurang lebih jam 03.00, jam 3 pagi,” ujarnya.

Ia kemudian memaparkan kronologi awal peristiwa yang berujung pada pengeroyokan dua mata elang hingga aksi perusakan dan pembakaran warung serta kendaraan di kawasan TMP Kalibata.

“Insiden ini awalnya terjadi saat seorang pengendara motor diberhentikan oleh DC. Tiba-tiba ada pengguna mobil di belakangnya yang membantu pengendara motor itu. Dengan sporadis, pengguna mobil tersebut langsung memukul DC,” ucap Mansur.