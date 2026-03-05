Unggah CCTV Dugaan Pencurian di Restorannya, Selebgram Ini Malah Jadi Tersangka

JAKARTA – Seorang selebgram sekaligus pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kopitiam di Kemang, Jakarta Selatan, Nabilah O’Brien, mengaku dirinya justru ditetapkan sebagai tersangka setelah mengungkap kasus dugaan pencurian di restorannya.

Curhatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @nabobrien pada Kamis (5/3/2026). Dalam unggahannya, Nabilah mengaku selama lima bulan memilih diam karena merasa takut untuk bersuara.

“Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama lima bulan karena saya takut untuk bersuara dan berbicara,” tulis Nabilah dalam unggahannya.

Ia mengatakan, baru memberanikan diri berbicara sekarang demi mencari keadilan. Selama lima bulan itu, ia mengaku diminta mengakui bahwa pernyataan serta rekaman CCTV yang diungkapnya merupakan fitnah.

“Selama lima bulan saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Saya juga diminta Rp1 miliar. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk membela diri, saya benar-benar takut,” ungkapnya.