Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Naikkan Pangkat Brigadir Arya yang Gugur Ditembak Maling di Lampung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:29 WIB
Kapolri Naikkan Pangkat Brigadir Arya yang Gugur Ditembak Maling di Lampung
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), kepada Brigadir Arya Supena (34) yang gugur ditembak saat memergoki aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Bandar Lampung.

Sigit mengatakan, kenaikan pangkat tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari institusi Polri atas pengabdian Brigadir Arya yang gugur saat menjalankan tugas.

“Sudah diajukan. Dari hari pertama saya sudah instruksikan ke Kapolda dan As SDM untuk diberikan KPLB karena beliau gugur saat melaksanakan tugas dan sebagai penghargaan institusi terhadap jasa almarhum,” kata Sigit, Selasa (12/5/2026).

Diketahui, Brigadir Arya Supena ditembak di bagian kepala saat memergoki aksi pencurian sepeda motor pada Sabtu, 9 Mei 2026, di Bandar Lampung, Lampung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217439//polisi_bongkar_sindikat_penadah_hp_curian-NBSG_large.jpg
Polisi Bongkar Sindikat Penadah HP Curian di Bekasi, 225 Ponsel Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217435//irjen_pol_pipit_rismanto-4LMB_large.jpg
Mutasi Besar Polri, Irjen Pipit Rismanto Jadi Kapolda Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217427//irjen_pol_johnny_eddizon_isir-7XcR_large.jpeg
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Brigjen Himawan Bayu Aji Jabat Kapolda Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217317//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-s5jT_large.jpeg
Mutasi Polri, Polda Metro hingga Kapolres Metro Depok Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217316//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qB7v_large.jpeg
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216981//kapolri_jenderal_listyo_sigit-agHL_large.jpg
Instruksi Kapolri ke Reserse Kriminal: Ciptakan Rasa Aman dan Keadilan untuk Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement