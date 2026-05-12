Kapolri Naikkan Pangkat Brigadir Arya yang Gugur Ditembak Maling di Lampung

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), kepada Brigadir Arya Supena (34) yang gugur ditembak saat memergoki aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Bandar Lampung.

Sigit mengatakan, kenaikan pangkat tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari institusi Polri atas pengabdian Brigadir Arya yang gugur saat menjalankan tugas.

“Sudah diajukan. Dari hari pertama saya sudah instruksikan ke Kapolda dan As SDM untuk diberikan KPLB karena beliau gugur saat melaksanakan tugas dan sebagai penghargaan institusi terhadap jasa almarhum,” kata Sigit, Selasa (12/5/2026).

Diketahui, Brigadir Arya Supena ditembak di bagian kepala saat memergoki aksi pencurian sepeda motor pada Sabtu, 9 Mei 2026, di Bandar Lampung, Lampung.