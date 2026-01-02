Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum

Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Viral seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual di bus Transjakarta. Pelaku merupakan sosok pria yang duduk persis di sebelah korban.

1. Transjakarta Siap Dampingi Korban

Dalam tayangan yang beredar, korban sempat merekam pelaku yang melecehkannya. Mereka beradu mulut soal perbuatan pelaku.

Pelaku sempat berkilah saat dicecar korban. Korban akhirnya melaporkan kejadian ke pramusapa Transjakarta yang bertugas.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu (31/12/2025). Ayu mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa korban.

"Transjakarta sangat prihatin dan menyesalkan dugaan tindakan pelecehan yang terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, sekitar pukul 11.30 WIB di bus rute 1A," ungkap Ayu kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Ia menegaskan Transjakarta telah berkomunikasi dengan korban untuk memastikan kondisinya. Selain itu, ia memastikan Transjakarta siap mendampingi korban untuk menempuh jalur hukum.

"Kami berkomunikasi dengan korban untuk memastikan kondisinya. Lebih dari sekadar simpati, Transjakarta juga berkomitmen penuh untuk membersamai dan mendukung korban dalam menempuh jalur hukum," sambungnya.