HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |11:54 WIB
JAKARTA -  MRT Jakarta mengalami gangguan operasional, sehingga membuat sejumlah penumpang menunggu cukup lama di stasiun, pada Kamis (20/11/2025).

Informasi terkait gangguan tersebut juga diumumkan melalui akun resmi MRT Jakarta. Pihak MRT menyampaikan permohonan maaf dan mengimbau penumpang untuk tetap tenang.

"Telah terjadi gangguan operasional. Penumpang harap tenang dan mengikuti arahan petugas," tulis akun Instagram MRT Jakarta dalam IG Story dikutip Okezone.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. keamanan dan kenyamanan teman MRT tetap menjadi prioritas kami," lanjutnya.

Sementara itu di platform X, banyak pengguna mengeluhkan gangguan layanan ini, terutama karena terjadi pada jam sibuk kerja. Sejumlah warganet menyayangkan ketidakstabilan operasional MRT.

Akun X MRT Jakarta pun memberikan respons terhadap keluhan tersebut dan memastikan bahwa penanganan sedang berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
