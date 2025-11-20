MRT Jakarta Gangguan Imbas Pohon Tumbang, 524 Penumpang Dievakuasi

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengevakuasi 524 penumpang imbas gangguan layanan akibat pohon tumbang di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025) siang.

1. 524 Penumpang MRT Dievakuasi

“Telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Rendy Primartantyo, dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, gangguan terjadi akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari Stasiun Senayan Mastercard menuju Stasiun ASEAN. Hal ini menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti.

“Pada saat kejadian, tercatat lima rangkaian berada di stasiun dan tiga rangkaian berada di jalur,” ujarnya.

Rendy menyebut, untuk sementara, MRT Jakarta menjalankan rute perjalanan terbatas, yakni operasional dari Stasiun Blok M BCA hingga Stasiun Lebak Bulus dan sebaliknya dengan menggunakan empat rangkaian kereta.

Sebelumnya, sebuah pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau jalan mengarah ke Bundaran Senayan siang ini. Akibatnya, lajur yang mengarah ke Sudirman sementara tidak dapat dilewati.