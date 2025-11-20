Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MRT Jakarta Gangguan Imbas Pohon Tumbang, 524 Penumpang Dievakuasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:48 WIB
Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |15:48 WIB
MRT Jakarta Gangguan Imbas Pohon Tumbang, 524 Penumpang Dievakuasi (Dok MRT Jakarta)
JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengevakuasi 524 penumpang imbas gangguan layanan akibat pohon tumbang di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025) siang.

1. 524 Penumpang MRT Dievakuasi

“Telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Rendy Primartantyo, dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, gangguan terjadi akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari Stasiun Senayan Mastercard menuju Stasiun ASEAN. Hal ini menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti. 

“Pada saat kejadian, tercatat lima rangkaian berada di stasiun dan tiga rangkaian berada di jalur,” ujarnya. 

Rendy menyebut, untuk sementara, MRT Jakarta menjalankan rute perjalanan terbatas, yakni operasional dari Stasiun Blok M BCA hingga Stasiun Lebak Bulus dan sebaliknya dengan menggunakan empat rangkaian kereta.

“Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta sementara menjalankan skema rute perjalanan terbatas, yaitu pengoperasian layanan dari Stasiun Blok M BCA hingga Stasiun Lebak Bulus dan juga rute sebaliknya dengan menggunakan empat rangkaian kereta,” tuturnya.

Sebelumnya, sebuah pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau jalan mengarah ke Bundaran Senayan siang ini. Akibatnya, lajur yang mengarah ke Sudirman sementara tidak dapat dilewati.

 

Telusuri berita news lainnya
