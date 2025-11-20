Pohon Tumbang di Jalan DI Panjaitan Timpa Mobil, Lalin Macet Parah hingga Cawang

JAKARTA – Sebuah pohon tumbang di Jalan DI Panjaitan arah Kebon Nanas, Jakarta Timur, siang ini. Sejumlah mobil dilaporkan terdampak akibat insiden tersebut.

Informasi mengenai peristiwa ini disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya. Saat ini, proses evakuasi pohon tumbang masih berlangsung.

“Pohon tumbang di Jl. DI Panjaitan, Jakarta Timur, depan Wika Tower arah Kebon Nanas. Saat ini sedang dalam proses pemotongan oleh petugas Dinas Pertamanan Jaktim,” tulis TMC Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025).

Dalam foto yang diunggah, pohon tumbang terlihat menutup sebagian ruas jalan sehingga pengendara tidak dapat melintas di sekitar lokasi. Beberapa mobil tampak mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tersebut. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas di kawasan itu tersendat cukup parah.