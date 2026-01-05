Hari Pertama Kerja Usai Libur Nataru, Jalan Gatot Subroto Padat Merayap

JAKARTA – Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, terpantau padat pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Senin (5/1/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Barat. Kemacetan mulai terlihat sejak jembatan layang (flyover) Pancoran.

Para pengendara tampak tidak dapat memacu kendaraannya secara maksimal dan hanya melaju dengan kecepatan rendah. Arus lalu lintas berjalan tersendat di sejumlah titik.

Salah satu titik kepadatan berada di depan Halte TransJakarta Pancoran serta di bawah Stasiun LRT Pancoran. Terlihat sejumlah pengemudi ojek online menumpuk di depan halte tersebut untuk menurunkan maupun menunggu penumpang.

Kondisi itu membuat laju kendaraan lain ikut tersendat. Bus TransJakarta yang melintas di jalur tersebut juga tampak terhambat akibat kepadatan lalu lintas.

Hingga berita ini diturunkan, tidak terlihat petugas keamanan atau pengatur lalu lintas di sekitar lokasi untuk mengurai kemacetan.

(Awaludin)