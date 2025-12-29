Kawasan Tendean Menuju Blok M Macet Jelang Akhir Tahun

JAKARTA - Arus lalu lintas di kawasan Jalan Kapten Tendean terpantau padat dari kendaraan, pada, Senin (29/12/2025). Saat ini cuaca di kawasan tersebut gerimis.

Pantauan Okezone, arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean terpantau padat dari arah Mampang menuju Blok M. Sedangkan dari arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Sementara di Jalan Pangeran Antasari, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah TB Simatupang menuju Blok M, begitu juga sebaliknya.

Selain itu, di Jalan HR Rasuna Said, arus lalu lintas juga terlihat ramai lancar dari arah Menteng menembus ke Jalan Mampang Prapatan hingga ke arah Ragunan.

Begitu juga sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Ragunan di Jalan HR Rasuna Said menuju kawasan Menteng terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di Underpass Mampang, tepatnya dari arah Menteng menuju Mampang.

Namun, kepadatan hanya terjadi di kolong Underpass Mampang saja lantaran kendaraan berebut menuju arah Pancoran ataupun Jalan Kapten Tendean.

Padahal biasanya, di Jalan HR Rasuna Said terjadi kemacetan di sejumlah titik, seperti kawasan Epicentrum Rasuna, kawasan Flyover Casablanca, hingga Underpass Mampang.