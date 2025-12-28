Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Panjang, Kawasan Taman Margasatwa Ragunan Macet Parah

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |15:16 WIB
Libur Panjang, Kawasan Taman Margasatwa Ragunan Macet Parah
Libur Panjang, Kawasan Taman Margasatwa Ragunan Macet Parah/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, menjadi destinasi favorit bagi sebagian besar masyarakat yang berada di daerah Jabodetabek. Hal ini terlihat dari ramainya masyarakat yang berkunjung pada momen libur panjang Nataru kali ini.

Ramainya masyarakat yang berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan ini tentu memberi dampak kepada arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Pantauan Okezone, Minggu (28/12/2025),  kemacetan panjang terjadi di Jalan Harsono RM yang mengarah pintu utama Taman Margasatwa Ragunan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi hingga Kementerian Pertanian.

Sejumlah petugas dari Taman Margasatwa Ragunan dibantu oleh aparat TNI-Polri, Satpol PP hingga Dishub tutut diterjunkan untuk membantu mengatur arus lalu lintas yang mengarah pintu masuk gerbang Utara tersebut.

Namun tidak hanya di Jalan Harsono RM, kemacetan juga terlihat di Jalan Saco Ragunan yang ingin mengarah ke pintu bagian Barat. Kemacetan terjadi hingga Jalan Cilandak KKO.

Sementara, tak sedikit dari masyarakat yang memilih transportasi umum untuk berhenti di tengah jalan, dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju pintu masuk.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192175//kapolda_metro_jaya_irjen_pol_asep_edi_suheri-ajxc_large.jpg
Libur Nataru, Polda Metro Siagakan 151 Personel di Ragunan Demi Keamanan Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/25/3191970//ragunan-DKfp_large.jpg
Banyak Anak Terpisah dari Orang Tua, Pengelola Ragunan Ingatkan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/25/3191966//wisata-L8cq_large.jpg
7.000 Wisatawan Padati Taman Margasatwa Ragunan Sejak Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191850//gorila-Pt8p_large.jpg
Libur Nataru, Atraksi Gorila Beratribut Natal Jadi Primadona Taman Margasatwa Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191791//taman_margasatwa_ragunan-rdsn_large.jpg
Libur Natal, Pengunjung Mulai Padati Taman Margasatwa Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement