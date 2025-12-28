Libur Panjang, Kawasan Taman Margasatwa Ragunan Macet Parah

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, menjadi destinasi favorit bagi sebagian besar masyarakat yang berada di daerah Jabodetabek. Hal ini terlihat dari ramainya masyarakat yang berkunjung pada momen libur panjang Nataru kali ini.

Ramainya masyarakat yang berkunjung ke Taman Margasatwa Ragunan ini tentu memberi dampak kepada arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Pantauan Okezone, Minggu (28/12/2025), kemacetan panjang terjadi di Jalan Harsono RM yang mengarah pintu utama Taman Margasatwa Ragunan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi hingga Kementerian Pertanian.

Sejumlah petugas dari Taman Margasatwa Ragunan dibantu oleh aparat TNI-Polri, Satpol PP hingga Dishub tutut diterjunkan untuk membantu mengatur arus lalu lintas yang mengarah pintu masuk gerbang Utara tersebut.

Namun tidak hanya di Jalan Harsono RM, kemacetan juga terlihat di Jalan Saco Ragunan yang ingin mengarah ke pintu bagian Barat. Kemacetan terjadi hingga Jalan Cilandak KKO.

Sementara, tak sedikit dari masyarakat yang memilih transportasi umum untuk berhenti di tengah jalan, dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju pintu masuk.

(Fahmi Firdaus )