199 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara saat Libur Isra Mikraj

JAKARTA - Jasa Marga mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di ruas tol regional di saat libur panjang Isra Mikraj. Dalam momentum long weekend ini, dilaporkan sebanyak 199.267 kendaraan melintas atau jumlah itu meningkat 10,3 persen dari total volume lalin normal yaitu 180.624 kendaraan.

1. Volume Lalin Meningkat

Volume lalin ruas tol di regional nusantara mengalami peningkatan. Berikut rinciannya:

Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa tercatat jumlah volume lalin sebesar 88.964 kendaraan atau meningkat 8,2% dari total volume lalin normal yakni 82.214 kendaraan.

Dari lalin tersebut, 20.960 kendaraan melintas melalui GT Amplas untuk menuju Kota Medan. Angka tersebut meningkat 15,83% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 18.096 kendaraan.

"Sementara lalin yang meninggalkan Kota Medan melalui GT Amplas sejumlah 22.191 kendaraan atau meningkat 15,13% dibandingkan total volume lalin normal 19.274 kendaraan," kata Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani, Jumat (16/1/2026).

Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi tercatat sejumlah 16.660 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 16,1% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 14.352 kendaraan.

Berdasarkan data tersebut, 5.321 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandara Internasional Kualanamu. Angka tersebut lebih tinggi 29,91% dibandingkan total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 4.096 kendaraan.

Sementara 6.133 kendaraan terdata menuju Bandara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 22,64% dibanding total volume lalin normal yaitu 5.001 kendaraan.

Ruas Tol Balikpapan-Samarinda: tercatat volume lalin sebesar 11.493 kendaraan atau meningkat 8,2% dari volume lalin normal yakni 10.618 kendaraan;