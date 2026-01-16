Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

199 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara saat Libur Isra Mikraj

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |23:13 WIB
199 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara saat Libur Isra Mikraj
199 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara saat Libur Isra Mikraj (Dok Jasa Marga Nusantara Tollroad)
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di ruas tol regional di saat libur panjang Isra Mikraj. Dalam momentum long weekend ini, dilaporkan sebanyak  199.267 kendaraan melintas atau jumlah itu meningkat 10,3 persen dari total volume lalin normal yaitu 180.624 kendaraan.

1. Volume Lalin Meningkat

Volume lalin ruas tol di regional nusantara mengalami peningkatan. Berikut rinciannya:

Ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa tercatat jumlah volume lalin sebesar 88.964 kendaraan atau meningkat 8,2% dari total volume lalin normal yakni 82.214 kendaraan. 

Dari lalin tersebut, 20.960 kendaraan melintas melalui GT Amplas untuk menuju Kota Medan. Angka tersebut meningkat 15,83% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 18.096 kendaraan. 

"Sementara lalin yang meninggalkan Kota Medan melalui GT Amplas sejumlah 22.191 kendaraan atau meningkat 15,13% dibandingkan total volume lalin normal 19.274 kendaraan," kata Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani, Jumat (16/1/2026). 

Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi tercatat sejumlah 16.660 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 16,1% dibandingkan total volume lalin normal yaitu 14.352 kendaraan. 

Berdasarkan data tersebut, 5.321 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandara Internasional Kualanamu. Angka tersebut lebih tinggi 29,91% dibandingkan total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 4.096 kendaraan. 

Sementara 6.133 kendaraan terdata menuju Bandara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 22,64% dibanding total volume lalin normal yaitu 5.001 kendaraan.

Ruas Tol Balikpapan-Samarinda: tercatat volume lalin sebesar 11.493 kendaraan atau meningkat 8,2% dari volume lalin normal yakni 10.618 kendaraan;

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195807//gerbang_tol-qOgs_large.jpg
173 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Long Weekend Isra Mikraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195771//stasiun_gambir-VEKS_large.jpg
Penumpang Padati Stasiun Gambir di Libur Isra Miraj, Tujuan Favorit Malang hingga Surabaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195752//puncak_bogor-Py2E_large.jpg
Libur Panjang Isra Mikraj, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195754//penumpang_kereta_api-KvZl_large.jpg
Momen Libur Isra Miraj, 30 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195735//macet_di_tol_japek-HRdE_large.png
Libur Panjang Isra Miraj, Tol Jakarta–Cikampek dan MBZ Macet hingga 5 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/330/3195722//ilustrasi-Vq4z_large.jpg
Khutbah Jumat: Peringatan Isra Mi'raj Sebagai Momentum Memperbaiki Shalat bagi Umat Islam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement