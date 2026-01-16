173 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Long Weekend Isra Mikraj

JAKARTA - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyebutkan, sebanyak 173.913 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode H-1 libur panjang Isra Mikraj 2026 atau pada periode Kamis, 15 Januari 2026 sampai Jumat, 16 Januari 2026.

Jumlah tersebut naik 21,1 persen jika dibandingkan lalin normal 143.602 kendaraan. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

“Pada periode H-1 libur Isra Mikraj 2026, pergerakan lalu lintas masyarakat masih didominasi ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 45,3%, diikuti arah Barat (Merak) sebesar 31,5% dan arah Selatan (Puncak) sebesar 23,3%,” ujar Rivan, Jumat (16/1/2026).

Berikut rincian distribusi lalu lintas saat libur panjang Isra Mikraj:

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 38.258 kendaraan, meningkat sebesar 31,7% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 40.472 kendaraan, meningkat sebesar 38,9% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 78.730 kendaraan, meningkat sebesar 35,3% dari lalin normal.

Arah Barat (Merak)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 54.727 kendaraan, meningkat sebesar 9,8% dari lalin normal.