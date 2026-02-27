Pohon Tumbang, Lalin di Jalan Sudirman Jakpus Macet

JAKARTA - Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di jalan yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Saat ini, hanya satu jalur yang bisa dilalui.

Informasi adanya pohon tumbang tersebut disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya melalui akun X-nya, Jumat (27/2/2026).

“08.11 Pohon tumbang di Jl. Jenderal Sudirman setelah Benhil sebelum Patung Sudirman arah Bundaran HI,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro.

Para pengendara diminta untuk berhati-hati saat melintas. “Hanya satu lajur yang bisa dilalui, agar pengendara tetap berhati-hati bila melintas,” ujarnya.

Sementara itu, dari foto yang dibagikan, terlihat pohon tersebut menutupi lajur sepeda dan beberapa ruas jalur lainnya. Akibat pohon tumbang itu, kemacetan pun tak terhindarkan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.