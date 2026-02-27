Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang, Lalin di Jalan Sudirman Jakpus Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |08:47 WIB
Pohon Tumbang, Lalin di Jalan Sudirman Jakpus Macet
Pohon tumbang di Jalan Sudirman, Jakpus (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
JAKARTA - Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di jalan yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Saat ini, hanya satu jalur yang bisa dilalui.

Informasi adanya pohon tumbang tersebut disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya melalui akun X-nya, Jumat (27/2/2026).

“08.11 Pohon tumbang di Jl. Jenderal Sudirman setelah Benhil sebelum Patung Sudirman arah Bundaran HI,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro.

Para pengendara diminta untuk berhati-hati saat melintas. “Hanya satu lajur yang bisa dilalui, agar pengendara tetap berhati-hati bila melintas,” ujarnya.

Sementara itu, dari foto yang dibagikan, terlihat pohon tersebut menutupi lajur sepeda dan beberapa ruas jalur lainnya. Akibat pohon tumbang itu, kemacetan pun tak terhindarkan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
