INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

DPP Partai Perindo Turun Langsung Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki

Joni Nura , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:14 WIB
DPP Partai Perindo Turun Langsung Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki
Partai Perindo bantu pengungsi Lewotobi Laki Laki
A
A
A

FLORES - DPP Partai Perindo turun tangan bantu warga korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di posko pengungsian dan pengungsi mandiri di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Partai Perindo menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (3/12/2024). 

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, yang menekankan pentingnya aksi untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Penyerahan bantuan dipimpin oleh Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, bersama Ketua DPD Perindo Flores Timur, Diston Fernandez, dan jajarannya.

Sri Gusni Febriasari menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat yang mengalami dampak langsung dari erupsi. 

"Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak," ujar Sri.

Bantuan yang disalurkan mencakup sembako dan air bersih, sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat pengungsi. Selain para penghuni posko pengungsian di Desa Lewoingu, bantuan juga menjangkau warga yang mengungsi mandiri di rumah kerabat di Desa Watotika Ile.

Sementara Ketua DPD Perindo Flores Timur, Diston Fernandez menambahkan, sebelumnya DPD Perindo Flores Timur juga telah mengambil inisiatif memberikan bantuan awal, berdasarkan kebutuhan yang disampaikan warga terdampak. 

 

Telusuri berita news lainnya
