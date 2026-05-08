Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 10 Kilometer

JAKARTA - Gunung Dukono meletus pada Jumat (8/5/2026) pagi. Tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut mencapai sekitar 10 kilometer.

Dikutip dari laman resmi PVMBG, Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, erupsi pada pukul 07.41 WIT.

"Terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat, 8 Mei 2026 pukul 07.41 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ±10.000 meter di atas puncak atau sekitar ±11.087 meter di atas permukaan laut," tulis PVMBG.

"Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," lanjut keterangan tersebut.