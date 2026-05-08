Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 10 Kilometer

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |10:09 WIB
Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 10 Kilometer
Gunung Dukono Erupsi (foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono meletus pada Jumat (8/5/2026) pagi. Tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut mencapai sekitar 10 kilometer.

Dikutip dari laman resmi PVMBG, Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, erupsi pada pukul 07.41 WIT.

"Terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat, 8 Mei 2026 pukul 07.41 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ±10.000 meter di atas puncak atau sekitar ±11.087 meter di atas permukaan laut," tulis PVMBG.

Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal mengarah ke utara. Hingga laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

"Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," lanjut keterangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216239//gunung_semeru_erupsi-m5f1_large.jpg
Gunung Semeru Meletus, Disertai Awan Panas Guguran Sejauh 2.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216210//gunung_dukono_erupsi-tFJy_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Letusan Setinggi 1.400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216076//erupsi_gunung_dukono-zwN1_large.jpg
Gunung Dukono di Halmahera Utara Erupsi, Muntahkan Kolom Abu Hingga Ketinggian 2.00 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214785//gunung_lewotobi-NF7m_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214344//gunung-hzZr_large.jpg
Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213673//gunung-RGdO_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono di Maluku Utara Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement